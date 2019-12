Crolla un tratto della statale Cassia nel Senese

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il maltempo che in queste ore ha imperversato in gran parteregione e, in particolare, nel sudToscana, ha fattore un pezzo, tra Abbadia San Salvatore e Radicofani, in provincia di Siena. Il presidenteRegione Enrico Rossi si è immediatamente attivato e ha deciso di proclamare oggi stesso lo stato di emergenza per l'intero territorio regionale, per gli eventi meteo di queste ultime ore. "La stradaè interrotta e anche le strade provinciali intorno versano in condizioni di difficoltà - afferma il presidente - Ho già convocato una riunione per lunedi' 23, con Anas, Provincia di Siena e con i Comuni interessati insieme ai tecniciRegione. Faremo tutto il possibile per risolvere il problema e ridurre i disagi". "La dichiarazione dello stato di emergenza - aggiunge Rossi - si è resa necessaria anche per fare

