Adara | che ha lasciato il padre di suo figlio per Gianmarco Onestini | “Con Hugo non era

(Di sabato 21 dicembre 2019)Sierra non era amore. Sarebbe finita anche se non avessi incontrato”: sono state queste le prime parole pronunciate daMolinero dopo l’uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip” spagnolo. La modella iberica ha deciso di vivere la sua storia d’amore con lo studente italiano conosciuto nella Casa e di lasciare il compagnoSierra,di suoMartin.sono diventati genitori solo 6 mesi fa. La Molinero ha voluto seguire il suo cuore e, poco prima di vincere il Gf Vip, ha chiesto di incontrarenella Casa e lo ha baciato. “Senon ci fosse stato, avreilo stesso. La nostra storia era destinata a finire” ha spiegato nello studio del format pochi minuti dopo la proclamazione. I genitori diMolinero disapprovano Sebbenesia felice, i genitori hanno preferito non commentare quanto è accaduto ...

