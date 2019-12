Acquista una busta di insalata | svuota il contenuto in una ciotola e cade per terra un

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un cliente di un supermercato hato unadigià confezionata. Quando è arrivato a casa e hato ildellain una coppa pe condirla, è caduto aqualcosa. L’uomo , sulle prime, si è spaventato ma poi ha guardato ae ha visto che si trattava di un geco. L’animale era vivo , infatti, laera stata conservata in frigo e il geco era in buona salute. Il geco era alto 7-10 centimetri e all’apparenza sembrava un po’ addormentato ma poi , poco dopo, ha ripreso la sua vitalità. Il geco è stato adottato da un amico del cliente che lo aveva trovato ed è stato chiamato Cosmo. Non è la prima volta che nelle buste disi trovano animali vivi perché, al momento della chiusura delle buste potrebbe rimanere intrappolato qualche piccolo animale che, magari, si mimetizza con il colore dell’. In realtà ...

