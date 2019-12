Voce Libera | nel comitato scientifico c' è Cottarelli

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La vicepresidente della Camera Mara Carfagna, deputata di Forza Italia ed ex ministro del governo Berlusconi dal 2008 al 2011, ha presentato ufficialmente la sua associazionenella quale ha coinvolto nomi illustri che fanno parte deltecnico-: ci sono Carlo, Alfonso Celotto, Alberto Brambilla, Fabio Roversi Monaco e Giuliano Urbani, uno dei fondatori di Forza Italia. Mara Carfagna fonda: "Né un partito né una corrente di Forza Italia" Mara Carfagna fonda l'associazioneper "dareall'Italia moderata,le, riformista, europeista". Non un partito né una corrente di Forza Italia. Carfagna ha così presentato la sua iniziativa:"nasce perché amiamo molto il nostro Paese, non ci rassegnamo a vederlo ridotto in questo Stato. Un Paese che non ...

