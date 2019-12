The Witcher - recensione

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Per strano che possa sembrare, permettetemi di cominciare con una divagazione. Che però, vedrete, è funzionale a quanto sto per scrivere.Poco più di un mese fa sono stato per la prima volta in vita mia a Tokyo. Il che ha dell'incredibile, visto che faccio il giornalista di videogiochi da 25 anni ma la vita, si sa, è imprevedibile. Con l'albergo nel quartiere di Shinjuku, è stato un attimo ritrovarsi a nell'area di Kabukicho alla quale, sapevo, è ispirato il quartiere immaginario di Kamurocho della serie Yakuza. Quello che non immaginavo era che la trasposizione operata da Sega è stata quasi in scala 1:1. Al punto che dopo un po' ho messo via Google Maps e ho iniziato a muovermi andando a memoria. Perché in quelle strade ho giocato, corso e combattuto per centinaia di ore.Leggi altro...

