Serie A, la classifica al 20 dicembre 2019 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ritorna la massima Serie di calcio italiano con l’ultimo weekend di partite prima di Natale. La classifica di Serie A vede al momento la Juventus prima in classifica in solitaria ma con un partita in più. Segue l’Inter, seconda in classifica, che cercherà di agganciare i bianconeri battendo il Genoa. Inter-Genoa: formazioni, diretta tv, streaming e dove vederla Fra le altre partite, degne di nota Fiorentina-Roma di oggi, venerdì 20, e Atalanta-Milan che si giocherà domenica a ora di pranzo. Chiuderà la giornata (e la classifica di Serie A, almeno per quest’anno) Sassuolo-Napoli, posticipo di domenica alle 20:45. Tutte le partite della giornata ...

