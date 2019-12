Napoli | rapper sputa e sale sul tetto delle auto dei carabinieri

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un giovane si è fatto riprendere mentre si arrampica sullemobili deiparcheggiata davanti al Comando Provinciale die butta birra esulle vetture. Il video è stato pubblicato sui social network, si tratterebbe di unlombardo che sarebbe stato già identificato dalle forze dell'ordine.

100x100Napoli : La battuta per nulla calcistica del rapper avellinese - IlariaUrbani1 : Clementino: 'Io rapper finalmente farò l’attore in un film con Castellitto' - tbelfatto : RT @rep_napoli: Clementino: 'Io rapper finalmente farò l’attore in un film con Castellitto' [aggiornamento delle 18:22] -