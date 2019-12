Federica Pellegrini e Matteo Giunta sfilano insieme sul red carpet (Di venerdì 20 dicembre 2019) Federica Pellegrini e Matteo Giunta sfilano insieme sul red carpet riaccendendo i gossip su una loro relazione. L’allenatore e la campionessa azzurra hanno preso parte ai Gazzetta dello Sport Award dove Federica è stata nominata “donna dell’anno”. Splendida in rosso, la sportiva si è lasciata immortalare dai fotografi in compagnia di Giunta, fra sorrisi e un feeling che non è sfuggito ai presenti. Matteo e Federica hanno camminato insieme sul tappeto rosso, con un outfit coordinato, poi si sono seduti in platea uno accanto all’altro, sorridendo e divertendosi molto. Da tempo si vocifera di una possibile love story fra la Pellegrini e Giunta, diventato il suo allenatore nel 2014 quando la nuotatrice decise di abbandonare il francese Philippe Lucas e affidarsi al cugino di Filippo Magnini. All’epoca Federica era legata a Re Magno e i due formavano una ...

Leggi la notizia su dilei

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Federica Pellegrini