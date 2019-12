Coniglio abbandonato per strada | trovato stretto al suo peluche di pezza

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si chiama Nigel e da qualche giorno è una star sui social insieme al suo orsetto. Chi è Nigel? È unper le strade di Londra insieme al suo, da cui sembra inseparabile. Nigel rinella scatolaal suo orsacchiotto Un uomo che passeggiava per le gelide vie di Londra (Turnham Road, nella sud-est di Londra) è stato incuriosito dai rumori provenienti da una scatola poco distante da lui. Dopo averla aperta la scoperta: all’interno ungrigio e il suo, un orsacchiotto, abbandonati entrambi senza alcuna pietà e stretti l’un l’altro. L’uomo ha immediatamente dato l’allarme e condotto l’animale infreddolito in un rifugio del Kent. Qui, ilè stato visitato e riscaldato, senza mai separarlo dal suo amico di. Gara di adozioni per Nigel e l’orso La storia è stata resa nota da RSPCA, la Società reale per la ...

