Bimbo morto a scuola Milano | indagate due maestre e una bidella

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La tragedia risale al 18 Ottobre 2019, quando undi soli 5 anni eradopo essere precipitato dal secondo piano nella tromba delle scale, a. Il piccolo Leonardo, che proprio a Dicembre avrebbe compiuto 6 anni, invece di rientrare in classe, dopo essere stato mandato in bagno, ha usato una sedia con le rotelle, già presente in corridoio, per arrampicarsi sul corrimano. Quando ha scorto una classe che al piano di sotto stava uscendo dall’aula si è incuriosito, sporgendosi eccessivamente e finendo per perdere l’equilibrio.: 3Il piccolo è precipitato da un’altezza di oltre 11 metri. Ricoverato in rianimazione all’ospedale Niguarda è deceduto quattro giorni dopo. Inutili tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita. Due(una di ruolo e una di sostegno) e unasono statedalla ...

