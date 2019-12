Avellino | sequestrati 135 197 articoli di materiale pirotecnico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiMercogliano (Av) – Ben 135.197didetenuti irregolarmente e destinati alla vendita per i festeggiamenti di fine anno, sono statidalla Guardia di Finanza di. I finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia nell’ambito del rafforzamento dell’attività di controllo economico del territorio svolta in occasione delle festività natalizie, hanno individuato un esercizio commerciale ubicato a Mercogliano in cui è stata accertata la libera vendita didetenuto senza rispettare le norme di sicurezza. L’accesso presso i locali infatti ha consentito di rinvenire numerosissimipirotecnici che, sebbene legali, erano esposti in vendita al pubblico in normali scaffalature vicino ad altri materiali, anche infiammabili, quali profumi, cartucce per stampanti e cosmetici. Inoltre gli...

