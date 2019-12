Pescara | donna si reca sola di notte in un rifugio di disperati e lì muore

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una 56enne polacca è stata trovata senza vita in una ex draga di. Evidenti segni di un trauma sul viso e sulla testa, sono in corso gli accertamenti. Scoppia il giallo aper un episodio di cronaca dai contorni ancora tutti da scoprire. Nelle prime ore del mattino, infatti, unadi 56 … L'articolosidiin undie lìproviene da www.meteoweek.com.

siniestro400 : RT @Paprikavalery32: Cerco amica intima Donna o Trans zona Bologna,Grosseto o Pescara - Rete8News : Pescara: donna morta nell'ex draga, fatale caduta dalle scale - il_pescara : Donna trovata morta sul lungofiume, chi era e le cause del decesso -