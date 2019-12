Pasti a senza tetto da detenuti ‘Isola Solidale’

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – Domani, venerdi’ 20 dicembre 2019, alle ore 21, in occasione delle prossime feste di Natale, in via della Conciliazione, idell’Isola Solidale insieme ai volontari dell’Opera Divin Redentore distribuiranno ialle numerose personefissa dimora che vivono nelle vicinanze della basilica di San Pietro. L’Isola Solidale e’ una struttura che da oltre 50 anni accoglie a Romagrazie alle leggi 266/91, 460/97 e 328/2000. Saranno serviti 40che prevedono riso con verdura e diverse varieta’ di frutta. Tutto fatto in casa daidell’Isola Solidale che si sono mobilitati per questa nuova esperienza. Due di loro hanno avuto un permesso speciale dal magistrato e saranno in via della Conciliazione per distribuire iinsieme agli altri volontari, mentre gli altrisi occuperanno della cucina, ...

