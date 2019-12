Il mio ok decisivo Chi è l' ultimo sottoscrittore del referendum

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Per Francesco Giacobbe, 61 anni, dal 2013 senatore Pd, eletto all'estero, in Australia, con il taglio dei parlamentari “la riduzione della rappresentanza all'estero co n questa riforma sarebbe spropositata” dice in una brevissima intervista al Corriere della Sera. Per questo ha deciso di sottoscrivere la raccolta di firma per sostenere ilcontro la riduzione del numero di deputati e senatori. E la sua è stata la firma che ha permesso ai proponenti ildi raggiungere il quorum. “Un caso”, spiega. “Anzi, un doppio caso, perché la mia in realtà è stata la 65esima firma, e soltanto dopo si sono accorti che un senatore aveva firmato due volte”. Però Giacobbe è oggi soddisfatto per il risultato raggiunto e che ha fatto raggiungere. Questa legge “non mi piace fatta così” spiega, anche perché nella rappresentanza estera “oggi ci sono sei senatori, diventerebbero quattro ...

