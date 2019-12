Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Purtroppo nelle prossime ore la pioggia non cesserà, anzi, le precipitazioni aumenteranno di intensità. Si sta creando una situazione di potenziale pericolo idrogeologico nelle nostre zone, come indicato dal bollettino ufficiale della Protezione civile della Lombardia. E’ scattata l’su buona parte del, della, dele del Varesotto. Ecco uno stralcio del bollettino ufficiale Dalla tarda serata di oggi, giovedì 19/12, flusso di correnti da sud sudovest per l’avanzamento dall’Atlantico di una vasta area depressionaria. su Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Continuerà a piovere, anche più forte, allerta arancione tra Milanese, Brianza e Comasco. - - RobertoGranai : @MarcelloAtanas @ToniaAntonella @sciuto_agata @carmenjaratn @lori_gianna @dicuonzobt @MolaschiClara… -