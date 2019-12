Tredicesima 2019 | quando arriva | calcolo | esclusi Guida al pagamento

Leggi la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)aldella. Con l’arrivo del Natale i dipendenti italiani fremono, non solo per le tanto attese festività natalizie, ma anche perché ad attenderli c’è una busta paga più corposa. Sono infatti pronti a ricevere una busta paga più ricca rispetto a quelle dei mesi precedenti. La ragione? I contratti collettivi prevedono l’erogazione di una somma aggiuntiva chiamata “gratifica natalizia” o “mensilità”, la cui funzione è quella di sostenere le tasche degli italiani di fronte alle spese per cene e regali.viene pagata questa gratifica? Chi la riceve? Chi invece ne resta escluso? Vediamo nel dettaglio a chi spetta e come funziona la. > Retribuzione, trattenute, ferie, permessi: come leggere la busta paga < Cos’è la? Laè un compenso previsto e disciplinato dai singoli ...

carlobonini : #PopolareBari , hanno dato credito all’incredibile @MassimGiannini e lo spettacolo della tredicesima crisi bancaria… - ConteFere : RT @PiramideRossa: Ebbene no, non è stato Mussolini a istituire la tredicesima e le pensioni - rita_trusso : RT @PiramideRossa: Ebbene no, non è stato Mussolini a istituire la tredicesima e le pensioni -