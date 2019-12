Traffico Roma del 18-12-2019 ore 19 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) ANCORA INTENSO ILSUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LAFIUMICINO E LO SVINCOLO A24 FILE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NELLE DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARE E VERSO LA TANGENZIALE ALTEZZA VIA PALMIRO TOGLIATTI CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAM,ENTI ANCHE DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA TIBURTINA E NOMENTANA FILE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANUALRE VERSOCENTRO E IN DIREZIONE DI POMEZIA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22 E FINO ALLE ...

