Roberto Speranza | Con il Patto per la salute il Paese è più unito e il sistema

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Ilè piùe vuole investire nuovamente, con tutta l’energia possibile, nel comparto”. È quanto ha dichiarato il ministro della, dopo l’approvazione definitiva da parte della Conferenza Stato-Regioni del nuovoper la.“Penso che questa sia la scelta giusta - ha proseguito- grande unità e grande coesione tra lo Stato, il Governo e le Regioni. Proviamo ad investire con vigore: lo facciamo con 2 miliardi di euro in più quest’anno e 1,5 miliardi il prossimo. Ma abbiamo un obiettivo molto più ambizioso da qui alla fine della legislatura, annunciato insieme al presidente del Consiglio Conte: 10 miliardi per la sanità. Con questoaffrontiamo alcuni nodi fondamentali, a partire da quelli del personale, per provare a dare più forza al ...

