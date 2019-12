Per evitare i controlli il senegalese attacca i finanzieri

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Federico Garau Il soggetto si aggirava in modo sospetto fra alcune auto posteggiate, quando è stato fermato dagli uomini della finanza. Deciso ad, ha prima tentato la fuga, poi li ha aggrediti: addosso 1000 euro in contanti e capi d'abbigliamento contraffatti del valore di migliaia di euro Arriva da Torino la notizia dell'ennesimo grave caso di aggressione commesso da un cittadino straniero ai danni dei rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati nell'adempimento delle loro funzioni. Protagonista in negativo dell'episodio, un uomo di 50 anni originario del Senegal che, vistosi alle strette, non ha esitato a scagliarsi come una furia contro una pattuglia della guardia di finanza che voleva sottoporlo ad un controllo. I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono verificati durante la notte di lunedì 16 ...

