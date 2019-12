Paolo Sorrentino su tutte le furie | “smettete di criticarla”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) In difesa di Chiara Ferragni è sceso in campoe spezza una lancia in suo favore. Il regista della “Grande bellezza” per il quale ha vinto l’Oscar che dal 10 Gennaio tornerà su Sky Atlantic con la nuova serie di “The new Pope” si è confessato a “Vanity Fair”. Durante l’intervista il focus della discussione si è spostato sulle tantissime critiche ai danni di Chiara Ferragni e conseguentemente alla sua professione. Il regista ha detto che criticare la Ferragni è ormai diventato: “uno sport nazionale” che sempre per il regista nasce da “noia e aggressività inutile”.avrebbe anche il rimedio per questi haters, il volontariato. Tenerezza e impegno per il suo lavoro Successivamente il regista si è detto spaventato di quanta sicurezza c’è in giro, soprattutto in alcuni ...

jan_novantuno : Francesco Lettieri è il regista di alcuni dei videoclip più famosi degli ultimi anni. Due nomi su tutti: Calcutta e… - 10_cosimo : Sorrentino: 'L’idea dell’aldilà mi appartiene poco, ma ovviamente mi alletta molto. Se avessero ragione i cattolici… - zazoomnews : Paolo Sorrentino difende Chiara Ferragni: “Attaccarla gratuitamente è diventato uno sport nazionale” - #Paolo… -