L’albero di Natale più grande del mondo si trova in Italia

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’albero dipiùdelsiin: ecco dove Sia Gubbio l’albero dipiùdel. Acceso il 7 dicembre 2019 durante la cerimonia in Piazza Martiri, l’albero rimarrà attivo fino al 12 gennaio 2020. Sulle pendici del Monte Ingino, alle spalle della cittadina medievale, spuntano luci di ogni forma e colore che disegnano perfettamente un albero diche si distende con una base di 450 metri per oltre 750 metri. Le sue radici sono ben nascoste nelle mura della cittadina medievale di Gubbio. La stella, in alto, spunta sulla Basilica del Patrono, Sant’Ubaldo, ed è composta da 250 luci. L’albero, nato nel 1981, ogni anno prende vita grazie a un gruppo di volontari. Non è un caso che sia entrato nel Guinness dei primati come l’albero piùdel. L’albero piùdelè a Gubbio: adotta ...

SkyTG24 : #Napoli, rubato l’albero di Natale sistemato in piazza a Forcella - zaiapresidente : ?? Un albero di Natale da record, realizzato da un gruppo di donne-artiste con lana regalata! Questo capolavoro è vi… - virginiaraggi : Guardate chi è passato a trovare il nostro #Spelacchio…Francesco @Totti ! Anche il grande campione ha spedito la s… -