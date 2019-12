Eccezionale Scoperta | Il tumore al seno ora si combatte anche grazie alla “biopsia

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La Scuola di Medicina dell’Università di Bari ha pubblicato un interessante studio sulla rivista Scientific Reports affiliata a Nature a seguito dei risultati ottenuti dopo lunghe ricerche effettuate sotto la direzione del Prof. Franco Silvestris docente della oncologia medica del Policlinico di Bari all’interno del centro Ricerche Oncogenomiche (CROG). Lo studio ha applicato informazioni derivanti dcosiddettaliquida” utilizzata per l’indagine delle caratteristiche biologiche dei tumori. Attraverso un semplice prelievo di sangue, si riesce cioè a prevedere con largo anticipo se ilha possibilità o meno di sviluppare in seguito delle metastasiin altre parti del corpo. Come si è arrivati a questa straordinaria? L’equipe di ricercatori ha isolato dal sangue le cellule tumorali in circolo e ne ha studiato le caratteristiche genetiche, ...

