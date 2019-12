Carmen Di Pietro a Vieni da me Balivo | “Non mi piace la tua risposta”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Caterina‘bacchetta’Dida me: “Questa risposta non miDiè stata ospite ada me nella rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Stavolta, i panni sporchi della famiglia Disi sono lavati davvero in tv, visto che Caterinaha parlato del fatto che la Diha cacciato di casa il figlio Alessandro una volta compiuti i diciott’anni.a tal proposito ha ammesso: “Com’è rimasto, è rimasto, è andato via”, rispondendo a Caterina che le chiedeva se suo figlio fosse rimasto male da questa decisione choc. Dopo questa risposta, però, la padrona di casa del pomeriggio di Rai1 ha ammesso: “, non miquesta risposta!” La Diha anche rivelato che farà prendere la patente al figlio a 21 anni, perché ha paura di tutte le ...

italiaserait : Carmen Di Pietro, chi è il personal trainer Matteo Alessandroni ultima fiamma della showgirl - frodolost117 : @vienidameRai @caterinabalivo Non ho parole.. Per Carmen di Pietro cosa ha fatto ? al figlio.. Bamboccione????? Ma… - Mamox__ : Quindi manda il figlio a vivere da solo per responsabilizzarlo e poi gli paga tutte le spese. Ok, Carmen Di Pietro… -