Studio | Esiste un’età ideale per avere un figlio?

Leggi la notizia su baritalianews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Negli ultimi tre decenni l’età media dei genitori è progressivamente aumentata grazie soprattutto ai progressi della scienza in campo della fertilità che riescono a venire incontro alle esigenze della vita moderna che tende a rimandare la nascita di un. Grandi aziende come Facebook o Apple, offrono ai propri dipendenti un programma di assistenza sanitaria che include la possibilità di congelare i propri gameti per utilizzarli in un momento che riterranno opportuno. Le considerazioni pratiche, etiche e morali ovviamente si sprecano. Biologicamente i bambini nati da madri con più di 35 anni e padri con più di 45 anni, hanno maggiori probabilità di essere affetti da disturbi genetici e neurosviluppo come la schizofrenia e autismo, a scapito ovviamente di una diversa e peggiore qualità della vita. Inoltre è probabile che genitori più anziani, per veder realizzato il ...

Intuitizioni : RT @dolcevita_mag: Ecco i danni provocati dal proibizionismo! ? - cmoriz : @ntoniom72 @massimopolledri @GuidoCrosetto Questa cosa del maschile e del femminile la stai inventando tu, npn esis… -