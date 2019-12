Sardine | Vespa contro Bella ciao in chiesa | Hanno perso la brocca

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Pina Francone Il giornalista commenta quanto successo nellaromana di San Luigi, dove durante la messa è stata intonata la canzone partigiana Era forse solo questione di tempo prima che leincontrassero, e andassero a braccetto, con. E infatti, il canto simbolo della lotta partigiana e della Resistenza è stato intonato da un coro polifonico a più voci all'interno di unadi Roma, dopo che il movimento ittico lo aveva cantato in Piazza San Giovanni, in occasione della loro prima manifestazione nazionale durante la quale - non a caso - qualcuno ha urlato alla folla: "Siamo i partigiani del 2020". È successo a San Luigi dei Francesi, nel cuore della capitale e a un tiro di schioppo dal Parlamento: non un posto qualsiasi, che conserva anche alcuni capolavori pittorici del Caravaggio, al secolo Michelangelo Merisi. E, oltretutto, è la casa del ...

