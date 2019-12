Flamengo | rimonta e finale | 3-1 all’Al Hilal nel Mondiale per Club

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ilsi aggiudica ladelpere attende la vincente tra Monterrey e Liverpool: 3-1 all’AlIlconquista ladelpergrazie al 3-1 inrifilato all’Aldi Sebastian Giovinco. I sudamericani vanno sotto dopo 18 minuti a causa del gol di Al Dawsari. Nella ripresa, però, Gabigol e compagni ribaltano completamente il risultato con De Arrascaeta, Henrique e un’autorete. Ilattende ora la vincente tra Monterrey e Liverpool. Leggi su Calcionews24.com

