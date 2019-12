Veronica Burchielli chiude il trono scegliendo Alessandro Zarino | è polemica

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Serena Granato Nella nuoava puntata di Uomini e donne,ha scelto, a sorpresa, di lasciare il. La tronista è uscita dallo studio con l'ex tronista,C'era grande attesa per la nuova puntata di Uomini e donne. E il nuovo appuntamento tv ha confermato quanto riportato dalle anticipazioni, che vedevanolegata al ricordo dell'ex tronista,, a cui la stessa aveva riservato uno spiazzante "no" alla scelta. A sorpresa, il giovane campano aveva chiuso in anticipo il suo, portando al centro dello studio la sua prescelta,. E, di tutta risposta, laaveva spiazzato tutti dicendo "no" a, per poi accettare la proposta avanzatale da Maria De Filippi, di salire sulclassico del dating-show di Canale 5. Ma, nella puntata andata in onda questo lunedì 16 novembre, si è ...

