Sindrome dell’apericena, come limitare i danni di alcol e calorie di troppo (Di lunedì 16 dicembre 2019) Il periodo è caldo. Non passa serata che, tra amiche, colleghi d’ufficio, appuntamenti in famiglia, non ci sia lo spazio per un aperitivo rinforzato, che magari viene anche “bissato” sotto l’aspetto dell’alcol. Tutto questo è sicuramente piacevole, ma non bisogna dimenticare che per chi non è un “aficionado” dei “fuoripasto”, questa situazione può modificare le abitudini dell’apparato digerente. E, soprattutto, consumare alcolici può creare problemi, visto che la donna mediamente ha una “resistenza” minore di quella dell’uomo. Oltre che consigliare di limitarsi, soprattutto perché gli stuzzichini possono essere vere e proprie minacce al peso forma, ecco qualche segreto per superare la Sindrome dell’apericena limitando i danni. Un segreto per la dieta? Partire con “l’amaro in bocca” Per chi vuole mantenersi in forma in questo periodo, sul fronte alimentare, c’è un semplice consiglio che ...

