Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ilislamico è un simbolo di oppressione. Al quadrato, anzi. Oppressione della religione sulla legge civile, a cui pretende di imporsi, violandola precondizione della democrazia che è il principio di laicità dello Stato. E di oppressione dell’uomo sulla donna, quando la religione islamica pretende di prendere più o meno alla lettera il Corano e la Sura IV, “delle donne”, appunto.In realtà neppure il Corano obbliga esplicitamente le donne a coprirsi i capelli (o l’intero volto, o l’intero corpo, a seconda delle varie forme più o meno oltranziste di “”), a conferma che ilè in realtà un simbolo dell’Islam politico, della religione che vuole imporre la sua legge a tutti, tanto è vero che viene introdotto o mantenuto come obbligatorio dalle teocrazie islamiche, e ...

agorarai : #Sardine 'A Torino avete detto ai rappresentati del Si Tav di non venire in piazza. A Torino le sardine hanno letto… - F_Boccia : Le piazze delle #sardine dicono “non perdete tempo in litigi, meritatevi il rispetto degli italiani antifascisti”.… - HuffPostItalia : Sardine, quel velo sul palco non ci doveva stare -