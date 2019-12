Processo depistaggi Cucchi | 2 Carabinieri chiedono di costituirsi parti civili

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – Colpo di scena ala carico degli ottoaccusati dalla procura di aver “depistato” l’inchiesta sul pestaggio in caserma di Stefano. Questa mattina iMassimiliano Colombo Labriola e Francesco Di Sano, entrambi imputati nelsui “”, hanno chiesto al giudice Giulia Cavallone dinel procedimento contro i colleghi coimputati Francesco Cavallo e Luciano Soligo. La motivazione, hanno spiegato i legali dei due, sarebbe da ricercare nell’obbligo come militari di eseguire ordini arrivati dai superiori: il tenente colonnello Cavallo e il tenente colonnello Soligo. Per questo la decisione dicontro i due superiori gerarchici, anche loro imputati nel. “L’ordine fu dato da chi insistendo sulla modifica sapeva ...

