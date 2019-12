Le Iene | Irama risponde alle accuse di plagio | “Ho visto con dispiacere…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 16 dicembre 2019)dopo ledidellesi difende sui social: il lungo sfogo Nella puntata di ieri sera de Leè andato in onda un servizio in cui un ragazzo, a Nicolò De Devitiis, ha confessato che, con la sua hit estiva Nera, avrebbe plagiato un suo pezzo uscito qualche mese prima. A quel punto la iena e il giovane in questione sono andati dall’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi per chiedere delucidazioni in merito. Tuttavia quest’ultimo si è fatto una grassa risata, pensando ad uno scherzo., qualche ora dopo dalla messa in onda del servizio, si è riversato su instagram, per difendersi da tali, non nascondendo tutto il suo dispiacere: “Hocon molto dispiacere un servizio in cui un ragazzo sostdi aver inviato un brano simile a Nera 3 mesi prima della pubblicazione al mio ex management…” Successivamente ...

redazioneiene : Una canzone che ci ha fatto ballare per tutta un’estate è stata copiata da quella di un ragazzo? @nicdedevitiis fa… - GazzettaDelSud : ' #Nera è stata copiata', #LeIene contro @Irama : il confronto - GDS_it : ' #Nera è un plagio', #LeIene accusano #Irama : il confronto -