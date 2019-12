Guardia Sanframondi | banda ultra larga | lavori finiti | collegamenti attivabili

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSi conclude il progetto per la costruzione e la gestione dellanel territorio di. Da oggi sonoin fibra per una potenza di 1.000 mega per tutte le imprese e le famiglie nel territorio comunale. Ci è stato comunicato da Iperfiber che a questo numero 370.1331635 è possibile chiedere notizie in merito all’attivazione del modem (dovrebbe essere gratis), i vincoli o la penale ed i prezzi mese (che dovrebbe aggirarsi intorno a 25 €). I, che hanno avuto un costo di circa 400.000,00 € per realizzare l’infrastruttura, sono stati diretti dall’Ing. Rocco Vitelli ed eseguiti dall’impresa Convalt. Questa importante opera risolve finalmente il grave deficit infrastrutturale rappresentato dalla impossibilità di lavorare con internet veloce oggi indispensabile per qualsiasi tipo di attività. La ...

