Fumo e fiamme in edificio Regione Lazio | evacuato lo stabile

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – Un incendio ha interessato l’archivio della, ospitato nella Palazzina B delloche si trova tra via Cristoforo Colombo e via Rosa Raimondi Garibaldi, a Roma. Secondo quanto si apprende, lesi sarebbero propagate dall’Archivio collocato nel seminterrato dello. Ilsi e’ poi subito diffuso ai piani superiori che ospitano gli assessorati, pertanto si e’ deciso di evacuare sia la Palazzina B che le altre due, compresa quella che ospita il presidente della. I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, ed e’ stato bloccato il traffico su via Rosa Raimondi Garibaldi. L'articoloinloproviene da RomaDailyNews.

