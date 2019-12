Elisabetta Canalis torna in Italia e cambia look | capelli cortissimi FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un ritorno attesissimo quello di, che è stata ospite nell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 15 dicembre scorso. L’ex velinaincon una sorpresa pazzesca per i suoi fan: un seducente cambio. Eli ‘ci da un taglio’ e prima di apparire nuovamente nella televisionena, nel programma di Mara Venier, la showgirl si concede un taglio dinuovo e molto più corto. Ospite a Domenica In,ha parlato della sua vita e della sua carriera, toccando momenti anche molto commoventi, specie durante il racconto della scomparsa del padre. Ma se l’intervista alla showgirl è stata interessante e seguitissima i fan non hanno potuto non notare anche il nuovo. (Continua dopo la).inoggi è residente a Los Angeles, dove si è trasferita ...

DonnaGlamour : Dalla Sardegna a Los Angeles: tutto sull’ex velina mora Elisabetta Canalis - CrescenzoFilo : RT @bubinoblog: I tre picchi di #DomenicaIn. Mara Venier intervista Tiziano Ferro davanti a ben 3.445.000 (21,15%). Una delle interviste pi… - LucaTwiVive : RT @luca1897luca: @caricatoaless @kickboxingfa @AFriendzoni @PandArancio @PetagnaBonifazi @YVNGJXFFXRY @NGGranata @mamlx_ @DoctorStrowman @… -