2019 | l’anno d’oro del volo in deltaplano e parapendio

(Di lunedì 16 dicembre 2019)che si sta per chiudere ha visto i piloti italiani diassoluti protagonisti del palcoscenico mondiale dellibero, vale a dire senza motore. Per la prima volta l’Italia nel corso del 16° Campionato del Mondo diinha conquistato i titoli iridati a squadre e quello individuale con Joachim Oberhauser, pilota di Termeno (Bolzano), 43 anni, esperto di macchine agricole nella vita. Facevano parte della compagine azzurra anche la milanese Silvia Buzzi Ferraris, Christian Biasi di Rovereto (Trento), Marco Busetta di Paternò (Catania) residente nel messinese, Alberto Vitale pilota ragusano trapiantato a Bologna e Alberto Castagna di Cologno Monzese (Milano) in veste di CT. Il successo si è concretizzato nei cieli di Krushevo in Macedonia lo scorso agosto davanti a 150 piloti iscritti in rappresentanza di 48 nazioni Per ilin ...

