Xbox Series X | spuntano in rete le possibili specifiche tecniche

(Di domenica 15 dicembre 2019)X, la console next-gen di Microsoft è sicuramente sulla bocca di tutti, eppure all'atto pratico, conosciamo ancora ben poco di questo impressionante monolito.Microsoft ha confermato il gaming a 4K/60fps, con latà di raggiungere i 120fps in futuro, ma come sarà possibile tutto ciò? Quali componenti permetteranno aX di raggiungere questo obiettivo?I ragazzi di Windows Central avrebbero ricevuto alcuni interessanti leak a riguardo e sarebbero a conoscenza di alcuni dettagli tecnici molto importanti. Naturalmente, stiamo sempre parlando di leak e non di informazioni ufficiali, quindi bisogna trattare queste informazioni con le dovute precauzioni.Leggi altro...

