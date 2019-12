Domenica In | Tiziano Ferro in lacrime | “Mara | tu mi vuoi morto!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019) Mara Venier fa piangereIn con un filmato di Sanremo Grande ospite diIn oggi, 15 dicembre, è stato, protagonista di una lunghissima intervista di un’ora e mezza con Mara Venier. Quest’ultima è riuscita a far piangere più di una volta il cantante di Accetto Miracoli grazie ai suoi filmati., infatti, si è commosso guardando le sue ospitate al Festival di Sanremo e al ritorno in studio ha esclamato: “Mara, tu mimorto! Potete chiamare la mia psicologa? Per ripigliarmi da questa intervista ci vorrà una settimana e mezzo!” Insomma, nonostante la commozione e leIn ha mostrato anche il suo lato più ironico, facendo ridere “zia Mara” grazie alle sue battute e i suoi aneddoti.ha poi parlato anche di come si è avvicinato alla musica, dando – ...

