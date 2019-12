C’è la Ztl | i bus turistici scaricano i visitatori tra rifiuti e i ladri al parcheggio

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Video choc delle guide turistiche. Ia Corso Novara costretti a fare lo slalom tra materassi e immondizia. I lavori di riqualificazione della strada sospesi fino a gennaio. File di turisti a piedi anche in via Marina. Wurzburger: "Indecente, così i turisti non vengono più". Simeone: "Le nostre denunce inascoltate. Intervenga il sindaco". Al Vomero è scontro per la sospensione del bus 139 la domenica.

carlocosti1 : @DamianoCarretto @twitorino Il problema è che non c'è un dato sul fatto che centro aperto avrà ricadute ambientale… - thewaterflea : RT @ConteEdmond: C'è una caratteristica che accomuna lo UK al resto del mondo: anche Oltremanica la sinistra è il partito delle ZTL. Londra… - mauroev : @romafaschifo Per chi dice 'ma c'era gente in centro'. Fate un paragone con dieci anni fa. Non c'è confronto. Un te… -