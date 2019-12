Bob a 4 | Coppa del Mondo Lake Placid 2019 | Justin Kripps trova la doppietta | battuti

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)diventa un regno canadese per quanto riguarda ladeldi bob a 4. Prime due gare e due successi per, davvero dominante sul ghiaccio statunitense: riesce a ripetersi a distanza di 24 ore, timbrando praticamente lo stesso identico tempo del giorno precedente. Miglior parziale in entrambe le run percheil quinto trionfo della carriera nel massimo circuito internazionale all’età di 32 anni. 1’49”45 il suo tempo finale (addirittura cinque centesimi meglio rispetto a ieri). Cambia il podio: alle sue spalle ci sono i teutonici, che settimana scorsa avevano monopolizzato le gare del due. Johannes Lochner è secondo, a 30 centesimi di ritardo, terzo è Francesco Friedrich, a 33 centesimi. Fuori dalla top-3, in quarta piazza, il lettone Oskars Kibermanis, a 2 centesimi da Friedrich, mentre quinto il padrone di casa Church. Ora il ...

