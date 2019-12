Traffico Roma del 14-12-2019 ore 18 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 dicembre 2019) INCIDENTE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO, ILÈ INCOLONNATO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI, VERSO LA TANGENZIALE EST. DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA CASSIA, INCOLONNAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, PERINTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ED ANCORA, CODE A TRATTI, TRA LA VIA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI, SEMPRE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA. A, FILE SU VIA ARDEATINA, PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRICOLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN INGRESSO IN CITTÀ, ILÈ RALLENTATO LUNGO VIA SALARIA E SU VIA FLAMINIA. ED ANCORA CODE A TRATTI SU VIA PONTINA, TRA CASTELNO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO. IN ZONA SAN GIOVANNI È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE. AL MOMENTO ILÈ CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA. CONTESTUALMENTE CHIUSE LE FERMATE SAN GIOVANNI, DELLE METRO A E C, E LA FERMATA MANZONI DELLA METRO A, ...

