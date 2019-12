Sci alpino | Pagelle 14 dicembre | Goggia e Brignone impeccabili | Shiffrin non sbaglia

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Giornata dimezzata per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2019-2020. Lo slalom maschile della Val d’Isere è stato cancellato e rimandato a domani per cui abbiamo visto in azione solamente le donne con il SuperG di Sankt Moritz. Una gara che ci ha regalato la splendida doppietta Sofia-Federicacon il successo della bergamasca per un solo centesimo sulla compagna di squadra. Andiamo, quindi, a consegnare ledella prova disputata sulle nevi elvetiche. LEDI OGGI, 142019 Sofia10: immensa! Una reazione da grandissima campionessa dopo la trasferta nordamericana che non l’aveva visto al suo meglio. Sbarca a Sankt Moritz con il chiaro intento di rifarsi, si rimbocca le maniche e, anche senza un bastoncino nel tratto conclusivo, va a piazzare il miglior tempo, vincendo la settima gara in Coppa del Mondo della sua ...

Fisiofficial : #wearefisi GRANDE ITALIA A ST. MORITZ!!! @goggiasofia E @FedeBrignone FANNO DOPPIETTA NEL SUPERG!! SUPER-RAGAZZE!!… - poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - OA_Sport : Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2019: startlist e pettorali di partenza. Programma, orari e tv -