Sardine | ti pareva | Santori ha cambiato idea | Non escludiamo un impegno in

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) "Crediamo che la forma fluida che ha assunto fino ad adesso è la forma migliore anche per il futuro. Se la piazza dovesse chiederci unpolitico, lo prenderemo in considerazione, per ora non ci è stato chiesto". A dirlo è Mattia, uno dei fondatori dellea margine della manifes

CTodde : RT @nonexpedit: Sardine. Perché 'comunisti' pareva brutto. #RomaNonsiLega - saryxs87 : RT @nonexpedit: Sardine. Perché 'comunisti' pareva brutto. #RomaNonsiLega - baumarco : RT @nonexpedit: Sardine. Perché 'comunisti' pareva brutto. #RomaNonsiLega -