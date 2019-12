Natale | Coldiretti | “Un terzo dei regali in cibo e vino”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Quasi un italiano su tre (30%) ha scelto quest’anno di regalare per le festività vini, spumanti o prodotti alimentari tipici da mettere sotto l’albero ed imbandire le tavole delle feste dove sempre più spesso si discute die ricette. E’ quanto emerge dall’analisi/Ixe’ divulgata in occasione del week end in cui, anche sulla spinta dell’attesa della tredicesime, iniziano gli acquisti per oltre la metà degli italiani che non hanno ancora completato i. Per ila maggioranza del 52% delle famiglie italiane – sottolinea la– ha fissato quest’anno un budget tra i 100 ed i 300 euro, il 31% sotto i 100 euro, il 14% dai 300 ai mille euro e un fortunato 3% supera i mille euro, tra quelli che rispondono. In molti faranno ricorso alla tredicesima e si registra quest’anno – sottolinea la ...

