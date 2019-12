Maltempo | neve e sciopero | limitati gli atterraggi a Bologna

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’aeroporto Marconi diha disposto la limitazione dei voli ino fino alle 20 per decongestionare lo scalo. Questo, spiega lo stesso aeroporto, a causa della “breve ma intensa nevicata nel pomeriggio, unita allodegli operatori delle società di handling che è tuttora in corso” e che “sta creando difficolta’ in aeroporto, a causa del riempimento delle piazzole di sosta per gli aeromobili. La limitazione deglisignifica che le compagnie aeree si dovranno organizzare o ritardando le partenze o dirottando i voli gia’ partiti su altri scali.”L'articologliMeteo Web.

Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… - poliziadistato : #viabilitàitalia Nel documento le misure #pianoneve per prevenire e fronteggiare criticità alla circolazione in cas… - SkyTG24 : Il nord Italia si sveglia imbiancato dalla neve. La perturbazione polare chiamata 'tempesta di santa Lucia” ha port… -