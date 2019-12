Maltempo | neve a Milano e Torino Scuole chiuse a Roma e Napoli

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019), 13 dic. (askanews) – Una nuova ondata diha colpito l’Italia con nevicate al Nord, anche a bassa quota e forti piogge al Centro-Sud. Dopo il bollettino diramato dalla Protezione civile di intense precipitazioni, “forti venti di burrasca con raffiche di tempesta e forti mareggiate lungo le coste” in particolare sul litorale tirrenico, la sindaca diVirginia Raggi e il sindaco diLuigi de Magistris hanno deciso la chiusura di, parchi e cimiteri. Aè caduta la primadella stagione, anche in piazza del Duomo, in pieno centro cittadino, primi grandi fiocchi bianchi. E così a. E’ arrivata quella che è stata ribattezzata dai meteorologi la “tempesta di Santa Lucia”. La perturbazione atlantica si è abbattuta sul Nord del Paese con nevicate fino in pianura al Nordovest e sull’alto Veneto. Venti ...

