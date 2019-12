La simpatia non basta | alle sardine manca coraggio Intervista a Luca Ricolfi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) No, domani in piazza San Giovanni con lenon ci sarà. “Non mi sento a mio agio con un movimento che enuncia valori ma non ha il- o la capacità? - di formulare obiettivi politici definiti”, spiega il sociologo. Docente di Analisi dei dati all’Università di Torino, presidente e responsabile scientifico della Fondazione “David Hume” e intellettuale “controcorrente”, spesso sferzante verso la sinistra - la sua parte politica - tra lenon avverte un gran rispetto per l’avversario politico. “Per me - puntualizza - ha ragione Liliana Segre: l’odio va combattuto in tutte le sue forme”. Non che non siano simpatiche, le, a lui che, in un libro diventato un classico, ha indicato nell’antipatia “la malattia della sinistra, fatta di razzismo etico, senso ...

