Ida Platano | Non sarò una sposa classica Voglio Gemma Galgani al mio fianco quando

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo la proposta di matrimonio in diretta tv, Riccardo Guarnieri e Idadel trono over hanno rilasciato una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine' per fare il punto della situazione sui preparativi in vista del grande evento:Ida: "Nonunaal miosposerò Riccardo" 13 dicembre 2019 14:48.

Noovyis : (Ida Platano di Uomini e Donne svela già l’abito da sposa (per niente ‘classico’): “Sarà così”) Playhitmusic -… - zazoomblog : Ida Platano di Uomini e Donne svela già l’abito da sposa (per niente ‘classico’): “Sarà così” - #Platano #Uomini… - zazoomnews : Ida Platano di Uomini e Donne svela già l’abito da sposa (per niente ‘classico’): “Sarà così” - #Platano #Uomini… -