GF Vip | chi è Andrea Denver | il modello italiano più amato d' America

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Francesca Galici Da Verona a Miami e ritorno, con fermata a Cinecittà: ecco chi è, ildi Veronanegli Stati Uniti che si prepara a varcare le porte della casa del Grande Fratello Vipè il nome a sorpresa nella rosa dei concorrenti confermati per la prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. È stato proprio il conduttore a rivelarne l'identità, pubblicando una sua foto su Instagram. In realtà, Alfonso Signorini voleva stuzzicare l'interesse dei suoi follower senza però svelare il nome del ragazzo, tanto da pubblicare uno scatto senza il volto. Il conduttore ha provato a giocare duro con i seguaci, andando a pescare una foto cheha condiviso sul suo profilo oltre un anno fa. Tuttavia, tutti i suoi tentativi sono stati vani perché in poche ore il popolo della rete ha svelato il mistero e ha rivelato l'identità del ...

zazoomnews : Andrea Denver (American Dreamer) al GF Vip: chi è. Spuntano nomi UeD - #Andrea #Denver #(American #Dreamer) - claudysmelly : RT @axelvassallo: Ieri su @nove #DealwithIt il candid camera game con @corsi_gabriele ha ospitato come suggeritori Vip @Diegopassoni e i @N… - claudysmelly : RT @axelvassallo: Una nuova esilarante serata con #DealwithIt e @corsi_gabriele su @nove dalle ore 20:30! I suggeritori Vip per la puntata… -