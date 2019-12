Esplosione in un condominio in Germania | un morto | scuole evacuate

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Paura a Blankenburg, cittadina nel cuore delladove un’ha devastato unnella mattinata di venerdì 13 dicembre, provocando la morte di una persona e ferendone altre 25.

BreakingItalyNe : GERMANIA: Esplosione in un condominio a Blankenburg nella Sassonia-Anhalt: 1 morto e 25 feriti - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Esplosione in un condominio in Germania, almeno 25 feriti #germania - CdT_Online : Esplosione in un condominio in Germania, 25 feriti -