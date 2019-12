Comiso, il fiuto di Sky non tradisce: arrestato spacciatore VIDEO (Di venerdì 13 dicembre 2019) Il fiuto di Sky non tradisce, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato di Comiso per spaccio di droga

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Comiso fiuto